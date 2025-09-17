Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.998978 $ 0.998978 $ 0.998978 24J Rendah $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.998978$ 0.998978 $ 0.998978 24J Tinggi $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Sepanjang Masa $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Harga Terendah $ 0.984789$ 0.984789 $ 0.984789 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.00% Perubahan Harga (7D) +0.00%

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) harga masa nyata ialah $0.999883. Sepanjang 24 jam yang lalu, MPST didagangkan antara $ 0.998978 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MPST sepanjang masa ialah $ 1.049, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.984789.

Dari segi prestasi jangka pendek, MPST telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.48M$ 34.48M $ 34.48M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.48M$ 34.48M $ 34.48M Bekalan Peredaran 34.48M 34.48M 34.48M Jumlah Bekalan 34,484,087.658688 34,484,087.658688 34,484,087.658688

Had Pasaran semasa Maxi PayFi Strategy Token ialah $ 34.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MPST ialah 34.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 34484087.658688. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.48M.