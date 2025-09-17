Maximize AI (MAXI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00496104 $ 0.00496104 $ 0.00496104 24J Rendah $ 0.0058823 $ 0.0058823 $ 0.0058823 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00496104$ 0.00496104 $ 0.00496104 24J Tinggi $ 0.0058823$ 0.0058823 $ 0.0058823 Sepanjang Masa $ 0.01827095$ 0.01827095 $ 0.01827095 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) -13.34% Perubahan Harga (7D) -54.76% Perubahan Harga (7D) -54.76%

Maximize AI (MAXI) harga masa nyata ialah $0.00498678. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAXI didagangkan antara $ 0.00496104 rendah dan $ 0.0058823 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAXI sepanjang masa ialah $ 0.01827095, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAXI telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, -13.34% dalam 24 jam dan -54.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Maximize AI (MAXI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 455.29K$ 455.29K $ 455.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 498.68K$ 498.68K $ 498.68K Bekalan Peredaran 91.30M 91.30M 91.30M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Maximize AI ialah $ 455.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAXI ialah 91.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 498.68K.