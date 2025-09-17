Lagi Mengenai MXM

MAXX AI Logo

MAXX AI Harga (MXM)

Tidak tersenarai

1 MXM ke USD Harga Langsung:

$0.00133615
-1.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
MAXX AI (MXM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:23:04 (UTC+8)

MAXX AI (MXM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00130153
24J Rendah
$ 0.00136537
24J Tinggi

$ 0.00130153
$ 0.00136537
$ 0.134883
$ 0
+0.49%

-1.65%

-9.31%

-9.31%

MAXX AI (MXM) harga masa nyata ialah $0.00133615. Sepanjang 24 jam yang lalu, MXM didagangkan antara $ 0.00130153 rendah dan $ 0.00136537 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MXM sepanjang masa ialah $ 0.134883, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MXM telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, -1.65% dalam 24 jam dan -9.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MAXX AI (MXM) Maklumat Pasaran

$ 447.17K
--
$ 1.32M
334.83M
988,450,157.787733
Had Pasaran semasa MAXX AI ialah $ 447.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MXM ialah 334.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988450157.787733. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.

MAXX AI (MXM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga MAXX AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga MAXX AI kepada USD adalah $ +0.0006222660.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga MAXX AI kepada USD adalah $ +0.0006691984.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga MAXX AI kepada USD adalah $ +0.0003826098528976018.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.65%
30 Hari$ +0.0006222660+46.57%
60 Hari$ +0.0006691984+50.08%
90 Hari$ +0.0003826098528976018+40.13%

Apakah itu MAXX AI (MXM)

MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

MAXX AI (MXM) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

MAXX AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MAXX AI (MXM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MAXX AI (MXM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MAXX AI.

Semak MAXX AI ramalan harga sekarang!

MXM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik MAXX AI (MXM)

Memahami tokenomik MAXX AI (MXM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MXM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MAXX AI (MXM)

Berapakah nilai MAXX AI (MXM) hari ini?
Harga langsung MXM dalam USD ialah 0.00133615 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MXM ke USD?
Harga semasa MXM ke USD ialah $ 0.00133615. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MAXX AI?
Had pasaran untuk MXM ialah $ 447.17K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MXM?
Bekalan edaran MXM ialah 334.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MXM?
MXM mencapai harga ATH sebanyak 0.134883 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MXM?
MXM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MXM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MXMialah -- USD.
Adakah MXM akan naik lebih tinggi tahun ini?
MXM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MXMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:23:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.