MAXX AI (MXM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00130153 24J Tinggi $ 0.00136537 Sepanjang Masa $ 0.134883 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.49% Perubahan Harga (1D) -1.65% Perubahan Harga (7D) -9.31%

MAXX AI (MXM) harga masa nyata ialah $0.00133615. Sepanjang 24 jam yang lalu, MXM didagangkan antara $ 0.00130153 rendah dan $ 0.00136537 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MXM sepanjang masa ialah $ 0.134883, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MXM telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, -1.65% dalam 24 jam dan -9.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MAXX AI (MXM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 447.17K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M Bekalan Peredaran 334.83M Jumlah Bekalan 988,450,157.787733

Had Pasaran semasa MAXX AI ialah $ 447.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MXM ialah 334.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988450157.787733. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.