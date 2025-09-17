Maya (MAYA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00005624 $ 0.00005624 $ 0.00005624 24J Rendah $ 0.00005945 $ 0.00005945 $ 0.00005945 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00005624$ 0.00005624 $ 0.00005624 24J Tinggi $ 0.00005945$ 0.00005945 $ 0.00005945 Sepanjang Masa $ 0.03580402$ 0.03580402 $ 0.03580402 Harga Terendah $ 0.00002258$ 0.00002258 $ 0.00002258 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) +0.38% Perubahan Harga (7D) +7.15% Perubahan Harga (7D) +7.15%

Maya (MAYA) harga masa nyata ialah $0.00005725. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAYA didagangkan antara $ 0.00005624 rendah dan $ 0.00005945 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAYA sepanjang masa ialah $ 0.03580402, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002258.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAYA telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan +7.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Maya (MAYA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57.13K$ 57.13K $ 57.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.13K$ 57.13K $ 57.13K Bekalan Peredaran 997.91M 997.91M 997.91M Jumlah Bekalan 997,911,959.289934 997,911,959.289934 997,911,959.289934

Had Pasaran semasa Maya ialah $ 57.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAYA ialah 997.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997911959.289934. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.13K.