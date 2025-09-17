Maya Protocol (CACAO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.173325 $ 0.173325 $ 0.173325 24J Rendah $ 0.177873 $ 0.177873 $ 0.177873 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.173325$ 0.173325 $ 0.173325 24J Tinggi $ 0.177873$ 0.177873 $ 0.177873 Sepanjang Masa $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.76% Perubahan Harga (7D) +4.55% Perubahan Harga (7D) +4.55%

Maya Protocol (CACAO) harga masa nyata ialah $0.177512. Sepanjang 24 jam yang lalu, CACAO didagangkan antara $ 0.173325 rendah dan $ 0.177873 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CACAO sepanjang masa ialah $ 1.43, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CACAO telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.76% dalam 24 jam dan +4.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Maya Protocol (CACAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.75M$ 17.75M $ 17.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.75M$ 17.75M $ 17.75M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Maya Protocol ialah $ 17.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CACAO ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.75M.