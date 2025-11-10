BursaDEX+
Harga Maya World langsung hari ini ialah 0 USD.MAYA modal pasaran ialah 379,229 USD. Jejaki masa nyata MAYA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Maya World Harga (MAYA)

$0.00040323
+5.40%1D
Maya World (MAYA) Carta Harga Langsung
Maya World Harga Hari Ini

Harga langsung Maya World (MAYA) hari ini ialah --, dengan 5.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAYA kepada USD penukaran adalah -- setiap MAYA.

Maya World kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 379,229, dengan bekalan edaran sebanyak 939.99M MAYA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAYA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MAYA dipindahkan +0.61% dalam sejam terakhir dan +5.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Maya World (MAYA) Maklumat Pasaran

$ 379.23K
--
$ 403.44K
939.99M
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa Maya World ialah $ 379.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAYA ialah 939.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 403.44K.

Maya World Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.61%

+5.41%

+5.36%

+5.36%

Maya World (MAYA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Maya World kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Maya World kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Maya World kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Maya World kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.41%
30 Hari$ 0+152.25%
60 Hari$ 0+33.82%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Maya World

Maya World (MAYA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MAYA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Maya World (MAYA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Maya World berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Maya World yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MAYA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Maya World Ramalan Harga.

Apakah itu Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Maya World (MAYA) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Maya World

Berapakah nilai 1 Maya World pada tahun 2030?
Jika Maya World berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Maya World berpotensi dan jangkaan ROI.
Maya World (MAYA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Maya World

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.