Maza (MZC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0011059 $ 0.0011059 $ 0.0011059 24J Rendah $ 0.00150256 $ 0.00150256 $ 0.00150256 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0011059$ 0.0011059 $ 0.0011059 24J Tinggi $ 0.00150256$ 0.00150256 $ 0.00150256 Sepanjang Masa $ 0.0834$ 0.0834 $ 0.0834 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.88% Perubahan Harga (1D) +30.05% Perubahan Harga (7D) +43.52% Perubahan Harga (7D) +43.52%

Maza (MZC) harga masa nyata ialah $0.00148031. Sepanjang 24 jam yang lalu, MZC didagangkan antara $ 0.0011059 rendah dan $ 0.00150256 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MZC sepanjang masa ialah $ 0.0834, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MZC telah berubah sebanyak -0.88% sejak sejam yang lalu, +30.05% dalam 24 jam dan +43.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Maza (MZC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Bekalan Peredaran 2.36B 2.36B 2.36B Jumlah Bekalan 2,419,200,000.0 2,419,200,000.0 2,419,200,000.0

Had Pasaran semasa Maza ialah $ 3.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MZC ialah 2.36B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2419200000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.58M.