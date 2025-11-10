BursaDEX+
Harga McFlamingo Token langsung hari ini ialah 0 USD.MCFL modal pasaran ialah 28,534 USD. Jejaki masa nyata MCFL kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
McFlamingo Token (MCFL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:34:35 (UTC+8)

McFlamingo Token Harga Hari Ini

Harga langsung McFlamingo Token (MCFL) hari ini ialah --, dengan 3.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MCFL kepada USD penukaran adalah -- setiap MCFL.

McFlamingo Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,534, dengan bekalan edaran sebanyak 779.35M MCFL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MCFL didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MCFL dipindahkan +0.23% dalam sejam terakhir dan -9.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

McFlamingo Token (MCFL) Maklumat Pasaran

$ 28.53K
$ 28.53K$ 28.53K

--
----

$ 36.61K
$ 36.61K$ 36.61K

779.35M
779.35M 779.35M

999,786,829.876798
999,786,829.876798 999,786,829.876798

Had Pasaran semasa McFlamingo Token ialah $ 28.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MCFL ialah 779.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999786829.876798. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.61K.

McFlamingo Token Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

+3.25%

-9.43%

-9.43%

McFlamingo Token (MCFL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga McFlamingo Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga McFlamingo Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga McFlamingo Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga McFlamingo Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.25%
30 Hari$ 0-24.90%
60 Hari$ 0-30.27%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk McFlamingo Token

McFlamingo Token (MCFL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MCFL pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
McFlamingo Token (MCFL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga McFlamingo Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga McFlamingo Token yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MCFL ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik McFlamingo Token Ramalan Harga.

Apakah itu McFlamingo Token (MCFL)

MCFL The McFlamingo token transforms the restaurant experience by turning customer and employee loyalty and rewards into a tradable asset. By using the token, customers aren’t just earning points—they’re gaining a stake in the brand’s ecosystem, which they can use, trade, or hold onto for future value. This is how it bridges both worlds.

Tokenizing the brand allows customers to have a more interactive relationship with the restaurant. Instead of just eating there, they can earn tokens through visits or special events, and those tokens might unlock discounts, exclusive meals, or even voting power on new menu items.

It also gives them a sense of ownership and community, which can keep people engaged and invested beyond just dining. That’s where the real-world value meets the digital asset

A tokenized security is more like stock in a company, while the McFlamingo token is more like a membership perk or loyalty point that also holds value. One is about ownership and investment, the other is about utility and experience.

if employees get tokens for completing tasks, those transactions are recorded on-chain. That means there’s a transparent and immutable record of their contributions.

This can create more accountability and also reward employees in a transparent way. Plus, those tokens can have real value, so it’s a new way to incentivize and keep track of productivity. It ties their efforts directly to the value they help create for the business.

It is different from a traditional employee-owned stock plan. In a stock plan, employees own shares of the company itself, and that’s regulated like any other security.

With tokenized rewards, employees aren’t owning a piece of the company’s equity. Instead, they’re earning tokens tied to specific activities or contributions. It’s more flexible and can be tailored to their role or the success of certain projects, rather than the overall company’s stock performance.

When tasks are completed and token rewards are issued on-chain, that adds to the token’s overall activity and volume. More activity generally means a healthier market, because it shows ongoing engagement.

This steady flow of transactions helps maintain liquidity, which supports price stability. If the token is constantly being earned and used, it prevents sudden price swings because there’s always movement in the market. That’s how on-chain task volume contributes to a stable price

When employees earn tokens, it’s like rewarding them with something that becomes valuable as the ecosystem grows.

If the token’s value increases because of more usage and trust, both employees and the company benefit. It’s a win-win situation if done right. To stabilize the market employees will one able to hopefully in the future stake tokens and in certain situations the restaurant can also buy back tokens if needed.

McFlamingo Token (MCFL) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai McFlamingo Token

Berapakah nilai 1 McFlamingo Token pada tahun 2030?
Jika McFlamingo Token berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga McFlamingo Token berpotensi dan jangkaan ROI.
McFlamingo Token (MCFL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

