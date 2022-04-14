Tokenomik McLaren F1 Fan Token (MCL)
McLaren F1 Fan Token (MCL) Maklumat
The McLaren F1 Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences.
Blockchain Framework: The McLaren F1 Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs.
McLaren F1 Fan Token (MCL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk McLaren F1 Fan Token (MCL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik McLaren F1 Fan Token (MCL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik McLaren F1 Fan Token (MCL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MCL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MCL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MCL, terokai MCL harga langsung token!
MCL Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju MCL? Halaman ramalan harga MCL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.