MCP AI (MCP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -1.96% Perubahan Harga (7D) -8.13% Perubahan Harga (7D) -8.13%

MCP AI (MCP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MCP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MCP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MCP telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -1.96% dalam 24 jam dan -8.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MCP AI (MCP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K Bekalan Peredaran 99,943.82T 99,943.82T 99,943.82T Jumlah Bekalan 9.994381533692898e+16 9.994381533692898e+16 9.994381533692898e+16

Had Pasaran semasa MCP AI ialah $ 6.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MCP ialah 99,943.82T, dengan jumlah bekalan sebanyak 9.994381533692898e+16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.90K.