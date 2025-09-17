Lagi Mengenai MEAD

Mead Harga (MEAD)

1 MEAD ke USD Harga Langsung:

$1.011
$1.011$1.011
+0.10%1D
Mead (MEAD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:27:22 (UTC+8)

Mead (MEAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.009
24J Rendah
$ 1.012
24J Tinggi

$ 1.009
$ 1.012
$ 1.53
$ 1.002
+0.06%

+0.23%

-0.07%

-0.07%

Mead (MEAD) harga masa nyata ialah $1.012. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEAD didagangkan antara $ 1.009 rendah dan $ 1.012 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEAD sepanjang masa ialah $ 1.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.002.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEAD telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.23% dalam 24 jam dan -0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mead (MEAD) Maklumat Pasaran

$ 96.73K
--
$ 96.73K
95.58K
95,582.0453243222
Had Pasaran semasa Mead ialah $ 96.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEAD ialah 95.58K, dengan jumlah bekalan sebanyak 95582.0453243222. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.73K.

Mead (MEAD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Mead kepada USD adalah $ +0.00227772.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Mead kepada USD adalah $ -0.0006300712.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Mead kepada USD adalah $ +0.0082552888.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Mead kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00227772+0.23%
30 Hari$ -0.0006300712-0.06%
60 Hari$ +0.0082552888+0.82%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Mead (MEAD)

Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Mead (MEAD) Sumber

Laman Web Rasmi

Mead Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mead (MEAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mead (MEAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mead.

Semak Mead ramalan harga sekarang!

MEAD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Mead (MEAD)

Memahami tokenomik Mead (MEAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mead (MEAD)

Berapakah nilai Mead (MEAD) hari ini?
Harga langsung MEAD dalam USD ialah 1.012 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MEAD ke USD?
Harga semasa MEAD ke USD ialah $ 1.012. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mead?
Had pasaran untuk MEAD ialah $ 96.73K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MEAD?
Bekalan edaran MEAD ialah 95.58K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEAD?
MEAD mencapai harga ATH sebanyak 1.53 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEAD?
MEAD melihat harga ATL sebanyak 1.002 USD.
Berapakah jumlah dagangan MEAD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEADialah -- USD.
Adakah MEAD akan naik lebih tinggi tahun ini?
MEAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:27:22 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.