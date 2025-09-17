Mead (MEAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24J Rendah $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 24J Tinggi $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Sepanjang Masa $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Harga Terendah $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.23% Perubahan Harga (7D) -0.07% Perubahan Harga (7D) -0.07%

Mead (MEAD) harga masa nyata ialah $1.012. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEAD didagangkan antara $ 1.009 rendah dan $ 1.012 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEAD sepanjang masa ialah $ 1.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.002.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEAD telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.23% dalam 24 jam dan -0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mead (MEAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.73K$ 96.73K $ 96.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 96.73K$ 96.73K $ 96.73K Bekalan Peredaran 95.58K 95.58K 95.58K Jumlah Bekalan 95,582.0453243222 95,582.0453243222 95,582.0453243222

Had Pasaran semasa Mead ialah $ 96.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEAD ialah 95.58K, dengan jumlah bekalan sebanyak 95582.0453243222. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.73K.