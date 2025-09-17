Lagi Mengenai MEAI

MeAI Harga (MEAI)

MeAI (MEAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:55:36 (UTC+8)

MeAI (MEAI) Maklumat Harga (USD)

MeAI (MEAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEAI sepanjang masa ialah $ 0.01372413, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEAI telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MeAI (MEAI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa MeAI ialah $ 23.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEAI ialah 238.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 950503714.1692463. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.50K.

MeAI (MEAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga MeAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga MeAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga MeAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga MeAI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.02%
30 Hari$ 0-6.18%
60 Hari$ 0-9.09%
90 Hari$ 0--

Apakah itu MeAI (MEAI)

MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.

MeAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MeAI (MEAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MeAI (MEAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MeAI.

Semak MeAI ramalan harga sekarang!

MEAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik MeAI (MEAI)

Memahami tokenomik MeAI (MEAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MeAI (MEAI)

Berapakah nilai MeAI (MEAI) hari ini?
Harga langsung MEAI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MEAI ke USD?
Harga semasa MEAI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MeAI?
Had pasaran untuk MEAI ialah $ 23.69K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MEAI?
Bekalan edaran MEAI ialah 238.27M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEAI?
MEAI mencapai harga ATH sebanyak 0.01372413 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEAI?
MEAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MEAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEAIialah -- USD.
Adakah MEAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
MEAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
MeAI (MEAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

