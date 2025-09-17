Mean DAO (MEAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.54% Perubahan Harga (1D) -0.88% Perubahan Harga (7D) -6.58% Perubahan Harga (7D) -6.58%

Mean DAO (MEAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEAN sepanjang masa ialah $ 3.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEAN telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, -0.88% dalam 24 jam dan -6.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mean DAO (MEAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.90K$ 26.90K $ 26.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.85K$ 28.85K $ 28.85K Bekalan Peredaran 195.82M 195.82M 195.82M Jumlah Bekalan 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Had Pasaran semasa Mean DAO ialah $ 26.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEAN ialah 195.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.85K.