Measurable Data Logo

Measurable Data Harga (MDT)

Tidak tersenarai

1 MDT ke USD Harga Langsung:

$0.02616584
$0.02616584
-0.20%1D
USD
Measurable Data (MDT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:53:09 (UTC+8)

Measurable Data (MDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02551759
$ 0.02551759
24J Rendah
$ 0.02644999
$ 0.02644999
24J Tinggi

$ 0.02551759
$ 0.02551759

$ 0.02644999
$ 0.02644999

$ 0.168053
$ 0.168053

$ 0.00173261
$ 0.00173261

-0.59%

-0.31%

+8.53%

+8.53%

Measurable Data (MDT) harga masa nyata ialah $0.0261467. Sepanjang 24 jam yang lalu, MDT didagangkan antara $ 0.02551759 rendah dan $ 0.02644999 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MDT sepanjang masa ialah $ 0.168053, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00173261.

Dari segi prestasi jangka pendek, MDT telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, -0.31% dalam 24 jam dan +8.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Measurable Data (MDT) Maklumat Pasaran

$ 15.83M
$ 15.83M

--
--

$ 26.11M
$ 26.11M

606.32M
606.32M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Measurable Data ialah $ 15.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MDT ialah 606.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.11M.

Measurable Data (MDT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Measurable Data kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Measurable Data kepada USD adalah $ -0.0020129036.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Measurable Data kepada USD adalah $ +0.0145413878.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Measurable Data kepada USD adalah $ +0.011320050176739529.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.31%
30 Hari$ -0.0020129036-7.69%
60 Hari$ +0.0145413878+55.61%
90 Hari$ +0.011320050176739529+76.35%

Apakah itu Measurable Data (MDT)

Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data.

Measurable Data (MDT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Measurable Data Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Measurable Data (MDT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Measurable Data (MDT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Measurable Data.

Semak Measurable Data ramalan harga sekarang!

MDT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Measurable Data (MDT)

Memahami tokenomik Measurable Data (MDT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MDT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Measurable Data (MDT)

Berapakah nilai Measurable Data (MDT) hari ini?
Harga langsung MDT dalam USD ialah 0.0261467 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MDT ke USD?
Harga semasa MDT ke USD ialah $ 0.0261467. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Measurable Data?
Had pasaran untuk MDT ialah $ 15.83M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MDT?
Bekalan edaran MDT ialah 606.32M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MDT?
MDT mencapai harga ATH sebanyak 0.168053 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MDT?
MDT melihat harga ATL sebanyak 0.00173261 USD.
Berapakah jumlah dagangan MDT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MDTialah -- USD.
Adakah MDT akan naik lebih tinggi tahun ini?
MDT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MDTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
