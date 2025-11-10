MechaOs Harga Hari Ini

Harga langsung MechaOs (MECHA) hari ini ialah --, dengan 4.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MECHA kepada USD penukaran adalah -- setiap MECHA.

MechaOs kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 98,389, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M MECHA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MECHA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01286063, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MECHA dipindahkan +1.34% dalam sejam terakhir dan -44.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MechaOs (MECHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.39K$ 98.39K $ 98.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 98.39K$ 98.39K $ 98.39K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa MechaOs ialah $ 98.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MECHA ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.39K.