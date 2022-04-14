Tokenomik Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

Lihat cerapan utama tentang Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Maklumat

MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies.

Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again!

  • 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!
  • Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.
  • LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.

Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power,

Laman Web Rasmi:
https://pump.fun/coin/9MT9TEqxJQcSYjzBhXJzQvQa7rvjPLN7FyamYvZpump

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 16.86K
Jumlah Bekalan:
$ 998.23M
Bekalan Edaran:
$ 998.23M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.86K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00241121
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Mechazilla for Scale (MECHAZILLA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MECHAZILLA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MECHAZILLA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MECHAZILLA, terokai MECHAZILLA harga langsung token!

MECHAZILLA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MECHAZILLA? Halaman ramalan harga MECHAZILLA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.