Apakah itu Media Network (MEDIA)

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Media Network (MEDIA) Berapakah nilai Media Network (MEDIA) hari ini? Harga langsung MEDIA dalam USD ialah 0.613651 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MEDIA ke USD? $ 0.613651 . Lihat Harga semasa MEDIA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Media Network? Had pasaran untuk MEDIA ialah $ 153.43K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MEDIA? Bekalan edaran MEDIA ialah 250.00K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEDIA? MEDIA mencapai harga ATH sebanyak 312.25 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEDIA? MEDIA melihat harga ATL sebanyak 0.135377 USD . Berapakah jumlah dagangan MEDIA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEDIAialah -- USD . Adakah MEDIA akan naik lebih tinggi tahun ini? MEDIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEDIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

