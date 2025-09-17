Lagi Mengenai MEDIA

Maklumat Harga MEDIA

Laman Web Rasmi MEDIA

Tokenomik MEDIA

Ramalan Harga MEDIA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Media Network Logo

Media Network Harga (MEDIA)

Tidak tersenarai

1 MEDIA ke USD Harga Langsung:

$0.613651
$0.613651$0.613651
-4.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Media Network (MEDIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:50:09 (UTC+8)

Media Network (MEDIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.595423
$ 0.595423$ 0.595423
24J Rendah
$ 0.645359
$ 0.645359$ 0.645359
24J Tinggi

$ 0.595423
$ 0.595423$ 0.595423

$ 0.645359
$ 0.645359$ 0.645359

$ 312.25
$ 312.25$ 312.25

$ 0.135377
$ 0.135377$ 0.135377

-0.00%

-4.24%

-11.04%

-11.04%

Media Network (MEDIA) harga masa nyata ialah $0.613651. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEDIA didagangkan antara $ 0.595423 rendah dan $ 0.645359 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEDIA sepanjang masa ialah $ 312.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.135377.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEDIA telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -4.24% dalam 24 jam dan -11.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Media Network (MEDIA) Maklumat Pasaran

$ 153.43K
$ 153.43K$ 153.43K

--
----

$ 533.52K
$ 533.52K$ 533.52K

250.00K
250.00K 250.00K

869,343.0
869,343.0 869,343.0

Had Pasaran semasa Media Network ialah $ 153.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEDIA ialah 250.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 869343.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 533.52K.

Media Network (MEDIA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Media Network kepada USD adalah $ -0.0271910850778137.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Media Network kepada USD adalah $ -0.1959638012.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Media Network kepada USD adalah $ +0.7316605055.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Media Network kepada USD adalah $ +0.0794564347459181.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0271910850778137-4.24%
30 Hari$ -0.1959638012-31.93%
60 Hari$ +0.7316605055+119.23%
90 Hari$ +0.0794564347459181+14.87%

Apakah itu Media Network (MEDIA)

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Media Network (MEDIA) Sumber

Laman Web Rasmi

Media Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Media Network (MEDIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Media Network (MEDIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Media Network.

Semak Media Network ramalan harga sekarang!

MEDIA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Media Network (MEDIA)

Memahami tokenomik Media Network (MEDIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEDIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Media Network (MEDIA)

Berapakah nilai Media Network (MEDIA) hari ini?
Harga langsung MEDIA dalam USD ialah 0.613651 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MEDIA ke USD?
Harga semasa MEDIA ke USD ialah $ 0.613651. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Media Network?
Had pasaran untuk MEDIA ialah $ 153.43K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MEDIA?
Bekalan edaran MEDIA ialah 250.00K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEDIA?
MEDIA mencapai harga ATH sebanyak 312.25 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEDIA?
MEDIA melihat harga ATL sebanyak 0.135377 USD.
Berapakah jumlah dagangan MEDIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEDIAialah -- USD.
Adakah MEDIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
MEDIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEDIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:50:09 (UTC+8)

Media Network (MEDIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.