Medibloc (MED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00535199 24J Tinggi $ 0.00544026 Sepanjang Masa $ 0.351852 Harga Terendah $ 0.00161437 Perubahan Harga (1J) -0.51% Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) -0.03%

Medibloc (MED) harga masa nyata ialah $0.00538194. Sepanjang 24 jam yang lalu, MED didagangkan antara $ 0.00535199 rendah dan $ 0.00544026 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MED sepanjang masa ialah $ 0.351852, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00161437.

Dari segi prestasi jangka pendek, MED telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan -0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Medibloc (MED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.25M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.50M Bekalan Peredaran 10.08B Jumlah Bekalan 10,870,532,647.0

Had Pasaran semasa Medibloc ialah $ 54.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MED ialah 10.08B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10870532647.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.50M.