Medical Intelligence Harga Hari Ini

Harga langsung Medical Intelligence (MEDI) hari ini ialah $ 0.01815831, dengan 3.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEDI kepada USD penukaran adalah $ 0.01815831 setiap MEDI.

Medical Intelligence kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,773,588, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M MEDI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEDI didagangkan antara $ 0.01644441 (rendah) dan $ 0.01794247 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.267655, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01644441.

Dalam prestasi jangka pendek, MEDI dipindahkan +2.19% dalam sejam terakhir dan -48.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Medical Intelligence (MEDI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Medical Intelligence ialah $ 1.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEDI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999980.62769. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.77M.