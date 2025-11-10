Medjed Harga Hari Ini

Harga langsung Medjed (MEDJED) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEDJED kepada USD penukaran adalah -- setiap MEDJED.

Medjed kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,608.12, dengan bekalan edaran sebanyak 988.44M MEDJED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEDJED didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MEDJED dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Medjed (MEDJED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Bekalan Peredaran 988.44M 988.44M 988.44M Jumlah Bekalan 988,439,455.089865 988,439,455.089865 988,439,455.089865

Had Pasaran semasa Medjed ialah $ 7.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEDJED ialah 988.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988439455.089865. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.61K.