MEDXT Harga Hari Ini

Harga langsung MEDXT (MEDXT) hari ini ialah $ 0.00170895, dengan 4.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEDXT kepada USD penukaran adalah $ 0.00170895 setiap MEDXT.

MEDXT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,640,478, dengan bekalan edaran sebanyak 20.85B MEDXT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEDXT didagangkan antara $ 0.00162187 (rendah) dan $ 0.0017126 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00342141, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MEDXT dipindahkan +0.83% dalam sejam terakhir dan +11.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MEDXT (MEDXT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.64M$ 35.64M $ 35.64M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.72M$ 42.72M $ 42.72M Bekalan Peredaran 20.85B 20.85B 20.85B Jumlah Bekalan 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

Had Pasaran semasa MEDXT ialah $ 35.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEDXT ialah 20.85B, dengan jumlah bekalan sebanyak 24997400000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.72M.