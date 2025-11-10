MeebitStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung MeebitStrategy (MEEBSTR) hari ini ialah $ 0.00074656, dengan 3.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEEBSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00074656 setiap MEEBSTR.

MeebitStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 695,612, dengan bekalan edaran sebanyak 930.56M MEEBSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEEBSTR didagangkan antara $ 0.0007114 (rendah) dan $ 0.00075525 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00740641, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00070408.

Dalam prestasi jangka pendek, MEEBSTR dipindahkan -0.10% dalam sejam terakhir dan -32.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MeebitStrategy (MEEBSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 695.61K$ 695.61K $ 695.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 695.61K$ 695.61K $ 695.61K Bekalan Peredaran 930.56M 930.56M 930.56M Jumlah Bekalan 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711

Had Pasaran semasa MeebitStrategy ialah $ 695.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEEBSTR ialah 930.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 930564452.4973711. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 695.61K.