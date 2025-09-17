Lagi Mengenai MEED

Meeds DAO Harga (MEED)

Tidak tersenarai

1 MEED ke USD Harga Langsung:

$0.108108
$0.108108$0.108108
-0.60%1D
USD
Meeds DAO (MEED) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:53:16 (UTC+8)

Meeds DAO (MEED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.107382
$ 0.107382$ 0.107382
24J Rendah
$ 0.109999
$ 0.109999$ 0.109999
24J Tinggi

$ 0.107382
$ 0.107382$ 0.107382

$ 0.109999
$ 0.109999$ 0.109999

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 0.03155037
$ 0.03155037$ 0.03155037

+0.06%

-0.61%

-11.19%

-11.19%

Meeds DAO (MEED) harga masa nyata ialah $0.108108. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEED didagangkan antara $ 0.107382 rendah dan $ 0.109999 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEED sepanjang masa ialah $ 1.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03155037.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEED telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan -11.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Meeds DAO (MEED) Maklumat Pasaran

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

--
----

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

20.45M
20.45M 20.45M

22,751,625.14166667
22,751,625.14166667 22,751,625.14166667

Had Pasaran semasa Meeds DAO ialah $ 2.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEED ialah 20.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 22751625.14166667. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.46M.

Meeds DAO (MEED) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Meeds DAO kepada USD adalah $ -0.0006702652194861.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Meeds DAO kepada USD adalah $ -0.0903421907.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Meeds DAO kepada USD adalah $ -0.0876667123.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Meeds DAO kepada USD adalah $ -0.29718308870650543.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006702652194861-0.61%
30 Hari$ -0.0903421907-83.56%
60 Hari$ -0.0876667123-81.09%
90 Hari$ -0.29718308870650543-73.32%

Apakah itu Meeds DAO (MEED)

Promote employee recognition & happiness at work.

Meeds DAO (MEED) Sumber

Meeds DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Meeds DAO (MEED) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Meeds DAO (MEED) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Meeds DAO.

MEED kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Meeds DAO (MEED)

Memahami tokenomik Meeds DAO (MEED) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEED dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Meeds DAO (MEED)

Berapakah nilai Meeds DAO (MEED) hari ini?
Harga langsung MEED dalam USD ialah 0.108108 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MEED ke USD?
Harga semasa MEED ke USD ialah $ 0.108108. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Meeds DAO?
Had pasaran untuk MEED ialah $ 2.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MEED?
Bekalan edaran MEED ialah 20.45M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEED?
MEED mencapai harga ATH sebanyak 1.56 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEED?
MEED melihat harga ATL sebanyak 0.03155037 USD.
Berapakah jumlah dagangan MEED?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEEDialah -- USD.
Adakah MEED akan naik lebih tinggi tahun ini?
MEED mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEEDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Meeds DAO (MEED) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.