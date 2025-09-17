Meeds DAO (MEED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.107382 24J Tinggi $ 0.109999 Sepanjang Masa $ 1.56 Harga Terendah $ 0.03155037 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) -0.61% Perubahan Harga (7D) -11.19%

Meeds DAO (MEED) harga masa nyata ialah $0.108108. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEED didagangkan antara $ 0.107382 rendah dan $ 0.109999 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEED sepanjang masa ialah $ 1.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03155037.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEED telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan -11.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Meeds DAO (MEED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.21M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.46M Bekalan Peredaran 20.45M Jumlah Bekalan 22,751,625.14166667

Had Pasaran semasa Meeds DAO ialah $ 2.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEED ialah 20.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 22751625.14166667. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.46M.