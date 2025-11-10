Mei Solutions Harga Hari Ini

Harga langsung Mei Solutions (MEI) hari ini ialah $ 0.00150138, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEI kepada USD penukaran adalah $ 0.00150138 setiap MEI.

Mei Solutions kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,762.35, dengan bekalan edaran sebanyak 5.84M MEI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.643024, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MEI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mei Solutions (MEI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Bekalan Peredaran 5.84M 5.84M 5.84M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Mei Solutions ialah $ 8.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEI ialah 5.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.50M.