Tokenomik Mei Solutions (MEI)

Lihat cerapan utama tentang Mei Solutions (MEI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:47:03 (UTC+8)
Mei Solutions (MEI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mei Solutions (MEI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.76K
$ 8.76K$ 8.76K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 5.84M
$ 5.84M$ 5.84M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.643024
$ 0.643024$ 0.643024
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00150138
$ 0.00150138$ 0.00150138

Mei Solutions (MEI) Maklumat

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

Laman Web Rasmi:
https://meisolutions.io/

Tokenomik Mei Solutions (MEI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mei Solutions (MEI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MEI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MEI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MEI, terokai MEI harga langsung token!

MEI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MEI? Halaman ramalan harga MEI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

