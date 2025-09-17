Melega (MARCO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00317384 $ 0.00317384 $ 0.00317384 24J Rendah $ 0.00342355 $ 0.00342355 $ 0.00342355 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00317384$ 0.00317384 $ 0.00317384 24J Tinggi $ 0.00342355$ 0.00342355 $ 0.00342355 Sepanjang Masa $ 92.13$ 92.13 $ 92.13 Harga Terendah $ 0.00057388$ 0.00057388 $ 0.00057388 Perubahan Harga (1J) -1.32% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) -1.28% Perubahan Harga (7D) -1.28%

Melega (MARCO) harga masa nyata ialah $0.00336811. Sepanjang 24 jam yang lalu, MARCO didagangkan antara $ 0.00317384 rendah dan $ 0.00342355 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MARCO sepanjang masa ialah $ 92.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00057388.

Dari segi prestasi jangka pendek, MARCO telah berubah sebanyak -1.32% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan -1.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Melega (MARCO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Bekalan Peredaran 729.60M 729.60M 729.60M Jumlah Bekalan 929,998,345.1517124 929,998,345.1517124 929,998,345.1517124

Had Pasaran semasa Melega ialah $ 2.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARCO ialah 729.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 929998345.1517124. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.13M.