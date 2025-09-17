Mello AI (MELLO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00162089$ 0.00162089 $ 0.00162089 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) -2.25% Perubahan Harga (7D) -12.20% Perubahan Harga (7D) -12.20%

Mello AI (MELLO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MELLO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MELLO sepanjang masa ialah $ 0.00162089, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MELLO telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -2.25% dalam 24 jam dan -12.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mello AI (MELLO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.67K$ 94.67K $ 94.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.67K$ 94.67K $ 94.67K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Mello AI ialah $ 94.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MELLO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.67K.