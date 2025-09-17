Mellow Man (MELLOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0054376 $ 0.0054376 $ 0.0054376 24J Rendah $ 0.00564739 $ 0.00564739 $ 0.00564739 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0054376$ 0.0054376 $ 0.0054376 24J Tinggi $ 0.00564739$ 0.00564739 $ 0.00564739 Sepanjang Masa $ 0.227692$ 0.227692 $ 0.227692 Harga Terendah $ 0.00106174$ 0.00106174 $ 0.00106174 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) -2.11% Perubahan Harga (7D) -3.32% Perubahan Harga (7D) -3.32%

Mellow Man (MELLOW) harga masa nyata ialah $0.00551269. Sepanjang 24 jam yang lalu, MELLOW didagangkan antara $ 0.0054376 rendah dan $ 0.00564739 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MELLOW sepanjang masa ialah $ 0.227692, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00106174.

Dari segi prestasi jangka pendek, MELLOW telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -2.11% dalam 24 jam dan -3.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mellow Man (MELLOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 382.69K$ 382.69K $ 382.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 382.69K$ 382.69K $ 382.69K Bekalan Peredaran 69.42M 69.42M 69.42M Jumlah Bekalan 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Had Pasaran semasa Mellow Man ialah $ 382.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MELLOW ialah 69.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 382.69K.