Tokenomik Mellow Man (MELLOW)

Lihat cerapan utama tentang Mellow Man (MELLOW), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Mellow Man (MELLOW) Maklumat

Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends,

As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends.

Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.

Laman Web Rasmi:
https://www.furiesmellow0x69.com/

Mellow Man (MELLOW) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mellow Man (MELLOW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 388.02K
$ 388.02K$ 388.02K
Jumlah Bekalan:
$ 69.42M
$ 69.42M$ 69.42M
Bekalan Edaran:
$ 69.42M
$ 69.42M$ 69.42M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 388.02K
$ 388.02K$ 388.02K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.227692
$ 0.227692$ 0.227692
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00106174
$ 0.00106174$ 0.00106174
Harga Semasa:
$ 0.0055906
$ 0.0055906$ 0.0055906

Tokenomik Mellow Man (MELLOW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mellow Man (MELLOW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MELLOW yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MELLOW yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MELLOW, terokai MELLOW harga langsung token!

MELLOW Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MELLOW? Halaman ramalan harga MELLOW kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.