Melon Dog (MELON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.067785$ 0.067785 $ 0.067785 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +1.37% Perubahan Harga (7D) -4.43% Perubahan Harga (7D) -4.43%

Melon Dog (MELON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MELON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MELON sepanjang masa ialah $ 0.067785, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MELON telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +1.37% dalam 24 jam dan -4.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Melon Dog (MELON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 248.74K$ 248.74K $ 248.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 248.74K$ 248.74K $ 248.74K Bekalan Peredaran 407.51M 407.51M 407.51M Jumlah Bekalan 407,510,417.0 407,510,417.0 407,510,417.0

Had Pasaran semasa Melon Dog ialah $ 248.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MELON ialah 407.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 407510417.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 248.74K.