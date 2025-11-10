BursaDEX+
Harga MEMDEX100 langsung hari ini ialah 0.00196596 USD.MEMDEX modal pasaran ialah 1,947,059 USD. Jejaki masa nyata MEMDEX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai MEMDEX

Maklumat Harga MEMDEX

Apakah MEMDEX

Laman Web Rasmi MEMDEX

Tokenomik MEMDEX

Ramalan Harga MEMDEX

MEMDEX100 Logo

MEMDEX100 Harga (MEMDEX)

1 MEMDEX ke USD Harga Langsung:

$0.00196596
+1.20%1D
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:12:39 (UTC+8)

MEMDEX100 Harga Hari Ini

Harga langsung MEMDEX100 (MEMDEX) hari ini ialah $ 0.00196596, dengan 1.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEMDEX kepada USD penukaran adalah $ 0.00196596 setiap MEMDEX.

MEMDEX100 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,947,059, dengan bekalan edaran sebanyak 988.82M MEMDEX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEMDEX didagangkan antara $ 0.00187539 (rendah) dan $ 0.00199233 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.090549, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MEMDEX dipindahkan -0.58% dalam sejam terakhir dan +7.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MEMDEX100 (MEMDEX) Maklumat Pasaran

$ 1.95M
--
$ 1.95M
988.82M
988,817,591.4907314
Had Pasaran semasa MEMDEX100 ialah $ 1.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEMDEX ialah 988.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988817591.4907314. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.95M.

MEMDEX100 Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00187539
24J Rendah
$ 0.00199233
24J Tinggi

$ 0.00187539
$ 0.00199233
$ 0.090549
$ 0
-0.58%

+1.26%

+7.85%

+7.85%

MEMDEX100 (MEMDEX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga MEMDEX100 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga MEMDEX100 kepada USD adalah $ +0.0008410573.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga MEMDEX100 kepada USD adalah $ -0.0003592184.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga MEMDEX100 kepada USD adalah $ -0.000053450401080017.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.26%
30 Hari$ +0.0008410573+42.78%
60 Hari$ -0.0003592184-18.27%
90 Hari$ -0.000053450401080017-2.64%

Ramalan Harga untuk MEMDEX100

MEMDEX100 (MEMDEX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMDEX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
MEMDEX100 (MEMDEX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga MEMDEX100 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga MEMDEX100 yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MEMDEX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik MEMDEX100 Ramalan Harga.

Apakah itu MEMDEX100 (MEMDEX)

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

MEMDEX100 (MEMDEX) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MEMDEX100

Berapakah nilai 1 MEMDEX100 pada tahun 2030?
Jika MEMDEX100 berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga MEMDEX100 berpotensi dan jangkaan ROI.
MEMDEX100 (MEMDEX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang MEMDEX100

