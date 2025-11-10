MEMDEX100 Harga Hari Ini

Harga langsung MEMDEX100 (MEMDEX) hari ini ialah $ 0.00196596, dengan 1.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEMDEX kepada USD penukaran adalah $ 0.00196596 setiap MEMDEX.

MEMDEX100 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,947,059, dengan bekalan edaran sebanyak 988.82M MEMDEX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEMDEX didagangkan antara $ 0.00187539 (rendah) dan $ 0.00199233 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.090549, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MEMDEX dipindahkan -0.58% dalam sejam terakhir dan +7.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MEMDEX100 (MEMDEX) Maklumat Pasaran

MEMDEX100 (MEMDEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.95M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.95M Bekalan Peredaran 988.82M Jumlah Bekalan 988,817,591.4907314

Had Pasaran semasa MEMDEX100 ialah $ 1.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEMDEX ialah 988.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988817591.4907314. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.95M.