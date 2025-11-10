Meme Alliance Harga Hari Ini

Harga langsung Meme Alliance (MMA) hari ini ialah $ 0.00194191, dengan 3.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MMA kepada USD penukaran adalah $ 0.00194191 setiap MMA.

Meme Alliance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 165,921, dengan bekalan edaran sebanyak 85.44M MMA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MMA didagangkan antara $ 0.00178733 (rendah) dan $ 0.00194433 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.073829, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0011163.

Dalam prestasi jangka pendek, MMA dipindahkan +1.16% dalam sejam terakhir dan -14.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Meme Alliance (MMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 165.92K$ 165.92K $ 165.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 194.19K$ 194.19K $ 194.19K Bekalan Peredaran 85.44M 85.44M 85.44M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Meme Alliance ialah $ 165.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MMA ialah 85.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 194.19K.