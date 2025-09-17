Meme Games WTF (WTF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00105759 $ 0.00105759 $ 0.00105759 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00105759$ 0.00105759 $ 0.00105759 Sepanjang Masa $ 0.00394945$ 0.00394945 $ 0.00394945 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.05% Perubahan Harga (1D) -2.13% Perubahan Harga (7D) -24.10% Perubahan Harga (7D) -24.10%

Meme Games WTF (WTF) harga masa nyata ialah $0.00101183. Sepanjang 24 jam yang lalu, WTF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00105759 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WTF sepanjang masa ialah $ 0.00394945, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WTF telah berubah sebanyak +1.05% sejak sejam yang lalu, -2.13% dalam 24 jam dan -24.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Meme Games WTF (WTF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Bekalan Peredaran 990.68M 990.68M 990.68M Jumlah Bekalan 999,327,049.741859 999,327,049.741859 999,327,049.741859

Had Pasaran semasa Meme Games WTF ialah $ 1.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WTF ialah 990.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999327049.741859. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.01M.