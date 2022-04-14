Tokenomik Memebets (MBET)

Lihat cerapan utama tentang Memebets (MBET), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Memebets (MBET) Maklumat

$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.

Laman Web Rasmi:
https://www.memebets.io/

Memebets (MBET) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Memebets (MBET), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.51K
Jumlah Bekalan:
$ 991.34M
Bekalan Edaran:
$ 991.34M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.51K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.001123
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000998
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Memebets (MBET): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Memebets (MBET) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MBET yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MBET yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MBET, terokai MBET harga langsung token!

MBET Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MBET? Halaman ramalan harga MBET kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.