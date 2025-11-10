Memecoin Sniping Solutions AI Harga Hari Ini

Harga langsung Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) hari ini ialah --, dengan 0.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $MESSA kepada USD penukaran adalah -- setiap $MESSA.

Memecoin Sniping Solutions AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,051.96, dengan bekalan edaran sebanyak 998.96M $MESSA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $MESSA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, $MESSA dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -9.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.05K$ 5.05K $ 5.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.05K$ 5.05K $ 5.05K Bekalan Peredaran 998.96M 998.96M 998.96M Jumlah Bekalan 998,956,896.255263 998,956,896.255263 998,956,896.255263

Had Pasaran semasa Memecoin Sniping Solutions AI ialah $ 5.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $MESSA ialah 998.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998956896.255263. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.05K.