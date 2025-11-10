Tokenomik Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Lihat cerapan utama tentang Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:38:08 (UTC+8)
Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.14K
Jumlah Bekalan:
$ 998.96M
Bekalan Edaran:
$ 998.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.14K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Maklumat

$MESSA is an AI-driven sniping solution for meme coin traders. It detects new token launches in real-time and executes trades with precision within milliseconds. By leveraging AI, $MESSA filters out low-quality tokens, predicts high-potential coins, and tracks market sentiment to make informed trades. It continuously adapts strategies based on historical data and live market conditions to maximize profits while minimizing risk.

Laman Web Rasmi:
https://messatrade.com/
Kertas putih:
https://messa.gitbook.io/product-docs/getting-started/whitepaper

Tokenomik Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $MESSA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $MESSA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $MESSA, terokai $MESSA harga langsung token!

$MESSA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $MESSA? Halaman ramalan harga $MESSA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

