Memecoindao ($MEMES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01315986$ 0.01315986 $ 0.01315986 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) -0.15% Perubahan Harga (7D) -3.52% Perubahan Harga (7D) -3.52%

Memecoindao ($MEMES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $MEMES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $MEMES sepanjang masa ialah $ 0.01315986, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $MEMES telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan -3.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Memecoindao ($MEMES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.39K$ 37.39K $ 37.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.39K$ 37.39K $ 37.39K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Memecoindao ialah $ 37.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $MEMES ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.39K.