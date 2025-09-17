MemeGames AI (MGAMES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00726063$ 0.00726063 $ 0.00726063 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) -8.60% Perubahan Harga (7D) +0.00% Perubahan Harga (7D) +0.00%

MemeGames AI (MGAMES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MGAMES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MGAMES sepanjang masa ialah $ 0.00726063, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MGAMES telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, -8.60% dalam 24 jam dan +0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MemeGames AI (MGAMES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 779.18K$ 779.18K $ 779.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 779.18K$ 779.18K $ 779.18K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MemeGames AI ialah $ 779.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MGAMES ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 779.18K.