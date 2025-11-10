Memeputer Harga Hari Ini

Harga langsung Memeputer (MEMEPUTER) hari ini ialah $ 0.00093116, dengan 6.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEMEPUTER kepada USD penukaran adalah $ 0.00093116 setiap MEMEPUTER.

Memeputer kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 777,961, dengan bekalan edaran sebanyak 835.64M MEMEPUTER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEMEPUTER didagangkan antara $ 0.00068919 (rendah) dan $ 0.00093116 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00386168, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006515.

Dalam prestasi jangka pendek, MEMEPUTER dipindahkan +19.06% dalam sejam terakhir dan -1.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Memeputer (MEMEPUTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 777.96K$ 777.96K $ 777.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 777.96K$ 777.96K $ 777.96K Bekalan Peredaran 835.64M 835.64M 835.64M Jumlah Bekalan 835,641,285.2988818 835,641,285.2988818 835,641,285.2988818

Had Pasaran semasa Memeputer ialah $ 777.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEMEPUTER ialah 835.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 835641285.2988818. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 777.96K.