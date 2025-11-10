Memerot Harga Hari Ini

Harga langsung Memerot (MEMEROT) hari ini ialah --, dengan 15.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEMEROT kepada USD penukaran adalah -- setiap MEMEROT.

Memerot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 213,672, dengan bekalan edaran sebanyak 727.60M MEMEROT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEMEROT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00109721, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MEMEROT dipindahkan -1.32% dalam sejam terakhir dan +51.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Memerot (MEMEROT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 213.67K$ 213.67K $ 213.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 293.67K$ 293.67K $ 293.67K Bekalan Peredaran 727.60M 727.60M 727.60M Jumlah Bekalan 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

Had Pasaran semasa Memerot ialah $ 213.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEMEROT ialah 727.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999985679.017029. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 293.67K.