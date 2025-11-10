Tokenomik Memerot (MEMEROT)

Memerot (MEMEROT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Memerot (MEMEROT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 250.53K
Jumlah Bekalan:
$ 999.99M
Bekalan Edaran:
$ 727.60M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 344.32K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00109721
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00012528
Harga Semasa:
$ 0.00034572
Memerot (MEMEROT) Maklumat

Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.

Laman Web Rasmi:
https://memerot.xyz

Tokenomik Memerot (MEMEROT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Memerot (MEMEROT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MEMEROT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MEMEROT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MEMEROT, terokai MEMEROT harga langsung token!

