Memesis World Harga Hari Ini

Harga langsung Memesis World (MEMS) hari ini ialah $ 0.01133386, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEMS kepada USD penukaran adalah $ 0.01133386 setiap MEMS.

Memesis World kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,893,605, dengan bekalan edaran sebanyak 530.00M MEMS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEMS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01219792, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00798364.

Dalam prestasi jangka pendek, MEMS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Memesis World (MEMS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Bekalan Peredaran 530.00M 530.00M 530.00M Jumlah Bekalan 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

Had Pasaran semasa Memesis World ialah $ 5.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEMS ialah 530.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999777.848888. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.33M.