memestock Harga Hari Ini

Harga langsung memestock (MEMESTOCK) hari ini ialah $ 0.0000383, dengan 11.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEMESTOCK kepada USD penukaran adalah $ 0.0000383 setiap MEMESTOCK.

memestock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 38,279, dengan bekalan edaran sebanyak 999.58M MEMESTOCK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEMESTOCK didagangkan antara $ 0.00003304 (rendah) dan $ 0.00003936 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00073559, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002784.

Dalam prestasi jangka pendek, MEMESTOCK dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -13.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

memestock (MEMESTOCK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.28K$ 38.28K $ 38.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.28K$ 38.28K $ 38.28K Bekalan Peredaran 999.58M 999.58M 999.58M Jumlah Bekalan 999,579,532.836887 999,579,532.836887 999,579,532.836887

Had Pasaran semasa memestock ialah $ 38.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEMESTOCK ialah 999.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999579532.836887. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.28K.