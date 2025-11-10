Memetern Harga Hari Ini

Harga langsung Memetern (MXT) hari ini ialah $ 0.02086468, dengan 0.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MXT kepada USD penukaran adalah $ 0.02086468 setiap MXT.

Memetern kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,871,081, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B MXT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MXT didagangkan antara $ 0.02051634 (rendah) dan $ 0.0211442 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02951287, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00430847.

Dalam prestasi jangka pendek, MXT dipindahkan -0.18% dalam sejam terakhir dan -2.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Memetern (MXT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.87M$ 20.87M $ 20.87M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.87M$ 20.87M $ 20.87M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

