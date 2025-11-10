Memory Harga Hari Ini

Harga langsung Memory (MEM) hari ini ialah $ 0.0307389, dengan 3.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEM kepada USD penukaran adalah $ 0.0307389 setiap MEM.

Memory kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,288,090, dengan bekalan edaran sebanyak 75.07M MEM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEM didagangkan antara $ 0.02918274 (rendah) dan $ 0.03080368 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.120607, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02710107.

Dalam prestasi jangka pendek, MEM dipindahkan +0.44% dalam sejam terakhir dan -12.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Memory (MEM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.48M$ 30.48M $ 30.48M Bekalan Peredaran 75.07M 75.07M 75.07M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Memory ialah $ 2.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEM ialah 75.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.48M.