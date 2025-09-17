MeMusic (MMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03688519$ 0.03688519 $ 0.03688519 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +4.04% Perubahan Harga (7D) +0.88% Perubahan Harga (7D) +0.88%

MeMusic (MMT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MMT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MMT sepanjang masa ialah $ 0.03688519, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MMT telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +4.04% dalam 24 jam dan +0.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MeMusic (MMT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.72K$ 52.72K $ 52.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 149.55K$ 149.55K $ 149.55K Bekalan Peredaran 352.51M 352.51M 352.51M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MeMusic ialah $ 52.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MMT ialah 352.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 149.55K.