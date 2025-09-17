Mendi Finance (MENDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01222427 $ 0.01222427 $ 0.01222427 24J Rendah $ 0.01247315 $ 0.01247315 $ 0.01247315 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01222427$ 0.01222427 $ 0.01222427 24J Tinggi $ 0.01247315$ 0.01247315 $ 0.01247315 Sepanjang Masa $ 0.703258$ 0.703258 $ 0.703258 Harga Terendah $ 0.00588481$ 0.00588481 $ 0.00588481 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -1.16% Perubahan Harga (7D) -27.32% Perubahan Harga (7D) -27.32%

Mendi Finance (MENDI) harga masa nyata ialah $0.01222609. Sepanjang 24 jam yang lalu, MENDI didagangkan antara $ 0.01222427 rendah dan $ 0.01247315 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MENDI sepanjang masa ialah $ 0.703258, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00588481.

Dari segi prestasi jangka pendek, MENDI telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -1.16% dalam 24 jam dan -27.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mendi Finance (MENDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 407.83K$ 407.83K $ 407.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Bekalan Peredaran 33.36M 33.36M 33.36M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Mendi Finance ialah $ 407.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MENDI ialah 33.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.22M.