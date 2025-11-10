MEOW Harga Hari Ini

Harga langsung MEOW (MEOW) hari ini ialah $ 0.00232529, dengan 16.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEOW kepada USD penukaran adalah $ 0.00232529 setiap MEOW.

MEOW kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,494,168, dengan bekalan edaran sebanyak 1.50B MEOW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEOW didagangkan antara $ 0.00198043 (rendah) dan $ 0.00233681 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.19, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0018299.

Dalam prestasi jangka pendek, MEOW dipindahkan -0.21% dalam sejam terakhir dan -55.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MEOW (MEOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.47M$ 23.47M $ 23.47M Bekalan Peredaran 1.50B 1.50B 1.50B Jumlah Bekalan 10,101,010,101.0 10,101,010,101.0 10,101,010,101.0

