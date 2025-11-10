Tokenomik MEOW (MEOW)

Tokenomik MEOW (MEOW)

Lihat cerapan utama tentang MEOW (MEOW), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:04:32 (UTC+8)
USD

MEOW (MEOW) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MEOW (MEOW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.58M
$ 3.58M
Jumlah Bekalan:
$ 10.10B
$ 10.10B
Bekalan Edaran:
$ 1.50B
$ 1.50B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 24.06M
$ 24.06M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.19
$ 1.19
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0018299
$ 0.0018299
Harga Semasa:
$ 0.00238179
$ 0.00238179

MEOW (MEOW) Maklumat

Zero is a distributed Social Operating System for Web3.

It enables communication, collaboration, financial transactions and onchain governance to occur directly between content-creators, developers, and users (hereinafter referred to as Members), independent of third parties. This architecture removes the possibility of censorship at the level of code, significantly reducing the potential for security breaches and data violations. Zero moves data ownership, platform incentives and governance to individual Members, communities and decentralized autonomous organizations (DAOs). Zero is operated with Infinity, its native protocol token, which enables Members to buy and sell hosting power in the Zero Grid, a distributed peer-to-peer network run entirely by Zero Members. Similar to Bitcoin mining, Infinity creates a powerful cryptographic incentive for Members to secure, maintain, and expand the Zero Grid, creating long-term value for network participants. Zero Open System (zOS), including the Zero Name Service (ZNS), zDAO, zChain, Ethereum and Filecoin/IPFS are the primary technologies that comprise the Zero Stack. The result is a fully decentralized, hyper-scalable, and self-governing alternative to centralized social networks, societal systems, and internet platforms.

Laman Web Rasmi:
https://www.meow.inc/

Tokenomik MEOW (MEOW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MEOW (MEOW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MEOW yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MEOW yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MEOW, terokai MEOW harga langsung token!

MEOW Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MEOW? Halaman ramalan harga MEOW kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

