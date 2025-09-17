Merchant (MTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.056131 $ 0.056131 $ 0.056131 24J Rendah $ 0.066455 $ 0.066455 $ 0.066455 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.056131$ 0.056131 $ 0.056131 24J Tinggi $ 0.066455$ 0.066455 $ 0.066455 Sepanjang Masa $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Harga Terendah $ 0.0090402$ 0.0090402 $ 0.0090402 Perubahan Harga (1J) +1.57% Perubahan Harga (1D) -13.82% Perubahan Harga (7D) +7.78% Perubahan Harga (7D) +7.78%

Merchant (MTO) harga masa nyata ialah $0.057233. Sepanjang 24 jam yang lalu, MTO didagangkan antara $ 0.056131 rendah dan $ 0.066455 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MTO sepanjang masa ialah $ 2.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0090402.

Dari segi prestasi jangka pendek, MTO telah berubah sebanyak +1.57% sejak sejam yang lalu, -13.82% dalam 24 jam dan +7.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Merchant (MTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M Bekalan Peredaran 59.67M 59.67M 59.67M Jumlah Bekalan 92,498,215.93347044 92,498,215.93347044 92,498,215.93347044

Had Pasaran semasa Merchant ialah $ 3.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MTO ialah 59.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 92498215.93347044. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.29M.